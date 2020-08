अपनी रक्षा जरूरतें पूरी करने के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते: राजनाथ सिंह

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को आत्मनिर्भर सप्ताह के तहत DPSUs (Defence Public Sector Undertakings) Qj OFB (Ordnance Factory Board) के नए रक्षा उत्पादों का उद्घाटन किया. रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए DPSUs और OFB के तहत होने वाली मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. रक्षामंत्री ने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि DPSUs और OFB आत्मनिर्भर भारत अभियान को सबसे आगे लेकर बढ़ेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे.

