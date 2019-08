राजनाथ सिंह ने दिया सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को कंधा, तो रो पड़े लालकृष्ण आडवाणी, देखें- VIDEO

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) का मंगलवार रात निधन हो गया. वह 67 वर्ष की थीं. सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित लगभग सभी नेताओं ने शोक जताया. सुषमा स्वराज का पूरे राजकीय सम्मान के साथ लोदी रोड स्थित शवदाह गृह में अंतिम संस्कार किया जा रहा है. इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था. बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को मंगलवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था. BJP की वरिष्ठ नेता का 2016 में गुर्दा प्रतिरोपित किया गया था और स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था. नौ बार सांसद रहीं सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) आम लोगों मे काफी लोकप्रिय थीं. राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, रवि शंकर प्रसाद, पीयूष गोयल और अन्‍य बीजेपी नेताओं ने सुषमा स्‍वराज के पार्थिव शरीर को कंधा दिया.

#WATCH Rajnath Singh, JP Nadda, Ravi Shankar Prasad, Piyush Goyal & other BJP leaders give shoulder to mortal remains of #SushmaSwaraj as they are being taken from BJP headquarters to Lodhi crematorium in Delhi. pic.twitter.com/H72kZ3lpQw — ANI (@ANI) August 7, 2019

भाजपा के वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी ने उन्हें अपनी सबसे करीबी सहकर्मियों में से एक बताया जो भाजपा के सबसे लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित चेहरों में शुमार हुईं और ‘महिला नेताओं के लिए प्रेरणास्रोत' बनीं. इस दौरान आडवाणी रो पड़े, इस दौरान उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी साथ थीं. प्रतिभा भी सुषमा की बेटी बांसुरी को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाईं.

#WATCH Delhi: Senior BJP leader LK Advani and his daughter Pratibha Advani break down as they meet #SushmaSwaraj's husband Swaraj Kaushal and their daughter Bansuri. pic.twitter.com/EogClO6dei — ANI (@ANI) August 7, 2019

दूसरी तरफ, मसाले बनाने वाली कंपनी एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज को अंतिम श्रद्धांजलि देते वक्‍त बेहद भावुक हो गए. पार्थिव शरीर देखते ही रो पड़े. लोगों ने उनको संभाला. 96 वर्षीय धर्मपाल गुलाटी अपनी कंपनी के ब्रांड के पहचान हैं. उनको कंपनी के हर एड में देखा जाता है.

Delhi: Mahashay Dharampal Gulati, the owner of MDH spice company, gets emotional after paying tribute to former External Affairs Minister #SushmaSwaraj. pic.twitter.com/7uqkS3jPxy — ANI (@ANI) August 7, 2019

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे. श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होते दिखे. न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को सांत्वना दे रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी आंखें नम हो जाती हैं.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi pays last respects to former External Affairs Minister and BJP leader #SushmaSwaraj. pic.twitter.com/Sv02MtoSiH — ANI (@ANI) August 7, 2019

आपको बता दें कि दिल्‍ली स्थित लोधी रोड श्‍मशान घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूटान के पूर्व पीएम थेरसिंग समेत विपक्ष के भी तमाम नेताओं ने सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई दी. तिब्‍बत के धर्म गुरु दलाई लामा ने सुषमा स्‍वराज के निधन पर कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं और दुख की इस घड़ी में शोक व्‍यक्‍त करता हूं. अपने करुणामय और मित्रतापूर्ण व्‍यक्तित्‍व के कारण उन्‍हें लोगों का भरपूर सम्‍मान मिला. उन्‍होंने खुद को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया. उन्‍होंने सार्थक जीवन जीया."