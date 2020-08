रक्षा राजनाथ सिंह बोले- किसी भी चुनौती का जवाब देने का माद्दा रखती है इंडियन नेवी

रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के विजन SAGAR (Security And Growth for All in the Region) को चरितार्थ करने के लिए नौसेना ने महत्वपूर्ण और संवेदनशील लोकेशन पर अपने जहाज और एयरक्राफ्ट तैनात किए और मेरीटाइम हितों की रक्षा में जुटी है. उन्होंने कहा कि सीडीएस और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के गठन के जरिये तीनों सेना के बीच समन्वय स्थापित करने खासतौर से ट्रेनिंग खरीदारी के मामले में फायदेमंद साबित हो रहा है.

रक्षा मंत्री ने कोविड-19 (Coronavirus) के चलते मौजूदा वित्तीय वर्ष को चुनौतीपूर्ण माना है. उन्होंने कहा कि इसके बावजुद नेवी अपने ऑपेरशनल और आधुनिकरण प्रयासों में जुटा हुआ है.

वीडियो: आत्मनिर्भर भारत : अब देश में बनेंगे 101 हथियार