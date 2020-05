20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, गाइडलाइंस और डिटेल्स पर फाइनल हो सकता है ड्राफ्ट

इस मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और रेलमंत्री पीयूष गोयल इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं. इसके पहले राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कई बार मंत्रीगण की बैठक हो चुकी है, इसी महीने की शुरुआत में लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस को लेकर हालिया मीटिंग हुई थी.

पिछले हफ्ते वित्तमंत्री सीतारमण ने राहत पैकेज की घोषणा के साथ बताया था कि इसके तहत 45 लाख MSMEs (जिनका टर्नओवर 31 अक्टूबर तक 100 करोड़ का टर्नओवर रहता है) को 3 लाख करोड़ का कॉलेटरल-फ्री लोन मिलेगा.

इस मीटिंग से पहले वित्तमंत्री ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि सरकार ने इकोनॉमी के अलग-अलग सेक्टरों की मदद के लिए बहुत सोच-विचारकर यह पैकेज रिलीज किया है और यह पैकेज कई विकसित देशों सहित कई दूसरे देशों के राहत पैकेज से बहुत बेहतर है.

उन्होंने कहा, ‘पैकेज रिलीज करने के पहले हमने दूसरे देशों की ओर से की गई घोषणाओं पर नजर डाली, तुलना की, देखा कि वो क्या कर रहे हैं. कई देश इस वक्त फिस्कल, मॉनेटरी, गारंटी, और लिक्विडिटी जैसे कदम उठा रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, ‘हम भी बहुत अलग नहीं है....पैमाने अलग-अलग हो सकते हैं. विकसित देशों के पास कुछ विशेष संस्थान या व्यवस्था है, जिसके चलते वो एक पक्ष पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं. भारत के पास कैश ट्रांसफर के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और योजना है, जिसके चलते हम पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों के हाथ में पैसा डाल पाए हैं.'

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे देश भी अपने केंद्रीय बैंकों के जरिए इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए कैश डालने जैसे फैसले ले रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ऐसे ही कदम की घोषणा शुक्रवार को की थी.उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि देश की जीडीपी ग्रोथ इस वित्तवर्ष में घट जाएगी.

Before doing this we've compared every announcement made by different countries before us to see what their package consisted of. All that has been studied. Every country has brought in basket of measures-fiscal, monetary, guarantee, central liquidty & so on: FM #EconomicPackagepic.twitter.com/G1ljcgGleS