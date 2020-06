'PoK का मौसम बदल गया है, इंतजार कीजिए,' बीजेपी के जम्मू जन संवाद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

उन्होंने कहा कि जल्द ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भी बोलेंगे कि हमें भारत के हिस्से में जाना है. ऐसा होने के बाद भारतीय संसद का संकल्प भी पूरा होगा. राजनाथ सिंह के अनुसार मौसम बदल चुका है और हमारे चैनल्स मुजफ्फराबाद-गिलगिट का तापमान, दर्जा हरारत बता रहे हैं. इस्लामाबाद में कुछ हरारत हो रही है जिसकी वजह से वह सीमा पर ज्यादा शरारत करने पर आमादा हैं.

#WATCH Just wait, soon people of Pakistan occupied Kashmir (PoK) will demand that they want to be with India & not under the rule of Pakistan, and the day this happens, a goal of our Parliament will also be accomplished: Defence Mini Rajnath Singh at 'Jammu Jan Samvad rally' pic.twitter.com/kQUtV2CanP