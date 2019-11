रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- पाकिस्तान ने ‘छद्म’ युद्ध छेड़ रखा क्योंकि वह ‘परम्परागत’ युद्ध नहीं जीत सकता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान ने ‘छद्म' युद्ध छेड़ रखा है क्योंकि उसे अहसास हो चुका है कि वह ‘‘परम्परागत'' युद्ध नहीं जीत सकता. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो ‘‘छद्म'' युद्ध का रास्ता अख्तियार किया है, वह एक दिन उसकी हार की वजह बनेगा. रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से आतंकवाद के मोर्चे पर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और अलग-थलग पड़ गया है, इसका बड़ा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री की कुशल कूटनीति को जाता है. आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 137वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में बोल रहे थे. आपको बता दें कि बीते दिनों भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा था.

Defence Minister Rajnath Singh in Pune: Pakistan through terrorism is indulging in a proxy war, but today I say this with full responsibility that it cannot even win in this proxy war pic.twitter.com/fwCcPgYAaH