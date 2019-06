राजनाथ सिंह ने संभाला रक्षा मंत्रालय का कामकाज, सामने हैं ये बड़ी चुनौतियां

राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने आज यानी शनिवार को रक्षा मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है. कार्यभार संभालने से पहले राजनाथ सिंह शनिवार सुबह वॉर मेमोरियल पहुंचे जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे. भारत के नए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) के समक्ष ढेरों चुनौतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती तीनों सेवाओं के आधुनिकीकरण के काम में तेजी लाना है. उनके लिए अन्य बड़ी चुनौती चीन के साथ लगी सीमाओं पर शांति बनाए रखने की है. वह रक्षा मंत्री का पद्भार ऐसे समय संभाल रहे हैं जबकि भारत ने तीन महीने पहले पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी शिविरों पर हवाई हमला किया और माना जा रहा है कि सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए भारत इसी नीति पर आगे भी चलेगा.

Rajnath Singh takes charge as the Defence Minister. MoS in the Ministry of Defence, Shripad Yesso Naik also present.