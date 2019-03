क्रिश्चियन मिशेल ने कोर्ट से कहा- 'राकेश अस्थाना ने मेरे जीवन को नर्क बनाने की धमकी दी थी'

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल (Christian Michel) ने दिल्ली की एक अदालत में दावा किया कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) ने दुबई में उनसे मुलाकात की थी. मिशेल ने कोर्ट को बताया कि राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) ने धमकी दी थी कि अगर वह इस घोटाले में एजेंसी की जांच के अनुरूप नहीं चले तो जेल में उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाएगा.

Alleged middlemen in AgustaWestland case Christian Michel said before CBI Court earlier today that he was warned by the then CBI senior official Rakesh Asthana that his (Christian Michel's) life would be made hell if he comes back to India. It has become true. (file pic) pic.twitter.com/OMYrBm5rEh