सुषमा स्वराज ने वेंकैया नायडू को बांधीं राखी, PM मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Children tie #Rakhi to President Ram Nath Kovind on the occasion of #RakshaBandhanpic.twitter.com/Z0uvOx0kv2 — ANI (@ANI) August 26, 2018

Children tie #Rakhi to PM Narendra Modi on the occasion of #RakshaBandhanpic.twitter.com/LzVvIIBnoP — ANI (@ANI) August 26, 2018

Delhi: Union External Affairs Minister Sushma Swaraj ties #Rakhi to Vice President M Venkaiah Naidu on the occasion of #RakshaBandhan. pic.twitter.com/dqytNjLMWc — ANI (@ANI) August 26, 2018

Raksha Bandhan 2018 / रक्षाबंधन : आज रक्षाबंधन की पूरे देश में धूम है. रक्षा बंधन के मौके पर आज सभी बहने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं. आम से लेकर खास तक भाई-बहन के इस पावन त्योहार को मना रहे हैं. रक्षाबंधन के इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायूडू ने भी राखियां बंधवाईं. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को रक्षाबंधन के अवसर पर बधाई दी. प्रधानमंत्री ने कहा, "सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों से राखियां बंधवाईं. इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने सभी देशवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस पर्व का उल्‍लास हमारे बीच भाईचारे की भावना को मजबूत बनाए और हमें ऐसा समाज बनाने की प्रेरणा दे जहां महिलाओं, विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा और गरिमा का हमेशा सम्‍मान किया जाता हो.पीएम मोदी ने रक्षाबंधन का त्योहार बच्चों के साथ मनाया. इस मौके पर पीएम मोदी को बच्चियों ने राखी बांधीं.दिल्ली में केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को राखी बांधकर रक्षाबंधन के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया. इस दौरान सुषमा स्वराज लाल रंग की साड़ी में दिखीं. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी.इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को रक्षा बंधन की बधाई दी है. बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, '' मेरे सभी भाइयों और बहनों को रक्षा बंधन की हार्दिक बधाई. रवींद्रनाथ नाथ टैगोर के आदर्शों से प्रेरित होकर हम इस दिन को बांग्ला में ‘संस्कृति दिवस’ के रूप में बनाते हैं.''

राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने भी लोगों को रक्षाबंधन की बधाई दी और कहा कि यह त्योहार संबंधों के आधार को मजबूत करता है. उन्होंने एक बयान में कहा, “ यह त्योहार न केवल भाई-बहन के गहरे प्यार को दिखाता है बल्कि संबंधों के आधार को भी मजबूत करता है. सभी भाई और बहन इस त्योहार को अनुराग, आदर, आस्था और परस्पर कुशलता की शुभकामनाओं के साथ मनाते हैं.''