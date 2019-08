जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने पर बोले राम माधव - आखिरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत का हुआ सम्मान

राज्यसभा में अमित शाह द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की घोषणा के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता राम माधव (Ram Madhav) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने (Ram Madhav) कहा कि आखिरकार भारत में राज्य के पूर्ण विलय की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इच्छाओं का सम्मान हुआ. देश जम्मू-कश्मीर के पूर्ण विलय की लंबे समय से मांग कर रहा था. राम माधव (Ram Madhav) ने धारा 370 को हटाए जाने की घोषणा के बाद एक ट्वीट भी किया. उन्होंने कहा कि क्या गौरवशाली दिन है. आखिरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत हजारों शहीदों की भारत में जम्मू-कश्मीर के पूर्ण विलय की इच्छा का सम्मान हुआ और पूरे देश की सात दशक पुरानी मांग हमारी आंखों के सामने पूरी हुई. क्या कभी ऐसा सोचा था?

What a glorious day. Finally d martyrdom of thousands starting with Dr Shyam Prasad Mukharjee for compete integration of J&K into Indian Union is being honoured and d seven decade old demand of d entire nation being realised in front of our eyes; in our life time.Ever imagined?