राम मंदिर के लिए भूमि पूजन आज, शिलान्यास से पहले रोशनी से जगमगा उठी अयोध्या

हर ओर राम की गूंज

संध्या आरती का समय होते ही भजन बजने लगे. हर ओर 'श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, श्री राम जय राम जय जय राम' की गूंज थी. इस बीच हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी पाठ चल रहा था. हर गली, हर भवन, हर कोना, हर दिशा तरंगित हो उठी. नया घाट और राम की पैडी से हनुमानगढी तक मार्ग के दोनों ओर मिट्टी के दीये प्रज्जवलित किए गए. रोशनी से नहाई अयोध्या में हर ओर प्रसन्नता का वातावरण था. सरयू नदी का पुल भी रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ था. रोशनी से नहायी सरयू मनोरम लग रही थी.



#WATCH Ayodhya: People light earthen lamps on the banks of Saryu river as part of 'deepotsav'.



The foundation stone laying ceremony of #RamMandir is tomorrow. The event will be attended by Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/J9QGMDcXfZ