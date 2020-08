अयोध्या : पटना से आ रहे हैं लड्डू, देवी-देवताओं को बुलाने के लिए विशेष पूजा शुरू

Ayodhya: Patna's Mahavir Mandir Trust to distribute more than 1 lakh 'Raghupati Laddoos' on foundation stone laying of #RamTemple on August 5. Archarya Kishore Kunal, Trustee, says,"Of the 1 lakh laddoos, 51,000 laddoos will be given to Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust." pic.twitter.com/nG50dk3Cyq

वहीं अयोध्या से जानकारी मिल रही है कि रामचरण पूजा शुरू हो गई है. इस पूजा के पीछे मान्यता है कि सभी देवी-देवताओं को आमंत्रित किया जा रहा है. ये पूजा कई चरणों में की जा रही है. पुजारी सत्येंद्र नारायण दास ने बताया है कि पहले चरण में राम के अलावा अन्य देवी-देवताओं की पूजा की जा रही है. दूसरे चरण में अयोध्या की पूजा होगी. इसके अलावा नल-नील सुग्रीव की पूजा होगी. तीसरे चरण में दशरथ उनकी रानियां, राम के सभी भाइयों और उनकी पत्नी की पूजा की जाएगी और सबसे आखिरी में भगवान राम का आव्हान किया जाएगा.

There are four phases of Ramarchan pooja. In 1st phase gods other than Lord Ram will be worshipped. In 2nd phase, Ayodhya will be worshipped along with Lord Ram's generals like Nal, Neel and Sugreev: Satyanarayan Das, a priest