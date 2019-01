रणदीप सिंह सुरजेवाला जींद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार होंगे

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) हरियाणा के जींद विधानसभा उपचुनाव (Jind Bypoll) में कांग्रेस उम्मीदवार होंगे. पार्टी ने जींद विधानसभा सीट के उपचुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया है. पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुरजेवाला की उम्मीदवारी को मंजूरी दी है. सुरजेवाला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं और वर्तमान में कैथल से विधायक भी हैं.

INC COMMUNIQUE



Announcement of @rssurjewala as the Congress candidate for the ensuing bye-election to the Legislative Assembly of Haryana. pic.twitter.com/nYKyBFFwbh