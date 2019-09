NDTV इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार रेमॉन मैगसेसे अवार्ड लेने के लिए फिलीपीन्स की राजधानी मनीला पहुंच चुके हैं. इस अवार्ड की घोषणा 2 अगस्‍त को हुई थी. NDTV के रवीश कुमार को यह सम्मान हिन्दी टीवी पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए मिला है. 'रैमॉन मैगसेसे' को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है. यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमॉन मैगसेसे की याद में दिया जाता है. 6 सितंबर को रवीश कुमारकी स्‍पीच होगी, जिसे आप NDTV इंडिया की वेबसाइट (https://ndtv.in) और फेसबुक पेज (https://www.facebook.com/NDTVIndia/) पर सुबह 6:30 बजे से देख सकते हैं. रवीश कुमार 'लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में सिटिज़न जर्नलिज़्म की ताकत' विषय पर अपनी बात रखेंगे.

If you get a chance to ask 2019 Ramon Magsaysay Awardee RAVISH KUMAR (India) just one question, what will it be? His free public lecture is on 6 September. SET YOUR ALARMS! #RamonMagsaysayAwardpic.twitter.com/DxNcmHHvcA