प्यार में दीवानगी पाकिस्तान ले गई और फिर मिली तीन साल की सजा, आज होगी रिहाई

पहले भारतीय जासूस का आरोप झेलने और फर्जी दस्तावेज़ बनवाने के आरोप में तीन साल की सज़ा काटने के बाद हामिद नेहाल अंसारी मंगलवार को वतन लौट आएंगे. मुंबई के रहने वाले हामिद की पूरी कहानी किसी मुम्बईया फिल्मी कहानी की स्क्रिप्ट की तरफ है. हामिद पाकिस्तान की एक लड़की से ऑनलाइन मिला और उसका दीवाना हो गया. यह दीवानगी इस कदर बढ़ी कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया. पर यहां से शुरू हुए उसके मुश्किल भरे दिन. पकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया. भारतीय होना उसके लिए बड़ी मुसीबत था. उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया. मुंबई में उसके परिवार को उसके बारे में महीनों तक कुछ भी पता नहीं चला. लेकिन हामिद की मां की महीनों की कोशिश और पाकिस्तान की अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के बाद पता चला कि हामिद पाकिस्तान की सेना की हिरासत में है. वहां उस पर सैनिक अदालत में मुकदमा चलाया गया और उसे फ़र्ज़ी दस्तावेज़ बनवाने के आरोप में तीन साल की सज़ा सुनाई गई. पेशावर की जेल में तीन साल की सज़ा पूरी करने के बाद आखिरकार हामिद को पाकिस्तान मंगलवार को भारत के हवाले कर देगा.

#HamidNehalAnsari, an Indian spy who had illegally entered Pakistan and was involved in anti-state crimes and forging documents, is being released upon completion of his sentence and is being repatriated to India.