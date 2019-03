महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गुरुवार शाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हुआ है. घटना में करीब 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं तो वहीं अब तक 5 लोगों की मारे जाने की खबर मिली है. कुछ एक घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. मुंबई में हुई इस घटना से पूरा देश सकते में हैं. अस्पतालों में अपने परिजनों का हाल जानने वालों की भीड़ लगी हुई है. इस घटना पर राजनीतिक दिग्गजों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

Mumbai Bridge Collapse: हादसे का शिकार हुए इस ब्रिज का इस्तेमाल अजमल कसाब ने 26/11 हमले के दौरान किया था

पीएम मोदी ने घटना पर शोक जताते हुए ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि 'मुंबई में फुटओवर ब्रिज हादसे में लोगों की जान जाने से बेहद आहत हूं. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्‍त परिवारों के साथ हैं. घायलों के जल्‍द से जल्‍द स्‍वस्‍थ होने की कामना करता हूं.'

Deeply anguished by the loss of lives due to the foot overbridge accident in Mumbai. My thoughts are with the bereaved families. Wishing that the injured recover at the earliest. The Maharashtra Government is providing all possible assistance to those affected. — Narendra Modi (@narendramodi) March 14, 2019

जो ब्रिज हुआ हादसे का शिकार, वहां चल रहा था मरम्मत का काम: मुंबई फुटओवर ब्रिज घटना का चश्मदीद

महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडण‍वीस ने कहा कि 'मुंबई में टीओआई बिल्डिंग के पास हुए फुटओवर हादसे की खबर सुनकर दुखी हूं. बीएमसी कमिश्‍नर और मुंबई पुलिस के अधिकारियों से बात की और उन्‍हें रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर तेजी से राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए.' सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की. घायलों के इलाज का खर्च भी राज्‍य सरकार ही वहन करेगी.

Maharashtra CM Devendra Fadnavis: Ex-gratia of Rs 5 Lakh each will be given to the families of those who died in the incident and compensation of Rs 50,000 each will be given to the injured, state govt will provide for their treatment. https://t.co/oJZV1g8Uhg — ANI (@ANI) March 14, 2019

PHOTOS: तस्‍वीरों में देखें मुंबई में सीएसटी के पास फुटओवर ब्रिज हादसे के बाद का हाल

फुटओवर ब्रिज हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बेहद दुखद है. मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं जिन्‍होंने इस हादसे में अपनों को खोया है. मैं घायलों के शीघ्र स्‍वास्‍थ्‍य लाभ की कामना करता हूं.'

Home Minister Rajnath Singh: The collapse of a foot overbridge in Mumbai is deeply saddening. My thoughts are with the families who lost their loved ones in this accident. I pray for the speedy recovery of the injured. (file pic) pic.twitter.com/hiioVbu1bg — ANI (@ANI) March 14, 2019

Mumbai Foot Over Bridge Collapse Live Updates: मुंबई में CST के पास फुटओवर ब्रिज हादसा, 5 लोगों की मौत, 36 घायल

तो वहीं मिलिंद देवड़ा ने कहा किअगर सरकार आम मुंबईकर को यह संदेश देना चाहती है कि यह दोबारा नहीं होगा तो उन्‍हें तुरंत संबंधित आधिकारियों और ऑडिटर्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्‍या के आरोप में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए.