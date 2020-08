सुशांत केस की CBI जांच के SC के निर्णय से बिहार में खुशी, चिराग बोले-यह सुशांत के करोड़ों फैंस की जीत

मामले की सीबीआई जांच के सुप्रीम कोट फैसले से सुशांत के गृह राज्‍य बिहार में लोगों ने खुशी का इजहार किया है. लोजपा नेता चिराग पासवान, सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू और बिहार के डीजीपी गुप्‍तेश्‍वर पांडे ने फैसले के लिए शीर्ष अदालत का आभार माना है. उन्‍होंने कहा, जांच सीबीआई करे, यह सबकी मांग थी. लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के अध्‍यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं. जांच सीबीआई से हो, यह सबकी माँग थी अब जब सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो यह जीत #Sushantsinghrajput के करोड़ों प्रशंसकों के साथ उनके पिता व परिवार की है.मुझे विश्वास है की अब जल्द सीबीआई सभी पहलू पर काम करेगी.'

Our family thanks the Supreme Court, and all those who were a part of this movement for justice. Now, we are certain that Sushant will get justice: Niraj Singh Babloo, Bihar BJP MLA & relative of #SushantSinghRajputpic.twitter.com/rfJiWhoZfJ