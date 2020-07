कांग्रेस से बागी सचिन पायलट ने किया ट्वीट, बाढ़ पीड़ित असम-बिहार की करें मदद

राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बागी सचिन पायलट ने देशवासियों से असम और बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की है. गौरतलब है कि बिहार और असम में बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA सत्ता में है. पायलट ने ट्वीट किया, " मैं असम और बिहार में बाढ़ से पीड़ित लोगों और उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करता हूं. सिर्फ असम में ही बाढ़ से 68 लोगों ने जान गंवाई है और 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वे बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आएं . "

My thoughts & prayers with all those families affected by the Assam & Bihar floods. Over 68 lives lost & 3.6 million people affected in Assam alone.

I appeal to all Indians, to come together, join in the efforts to help support those affected in these extreme flood situations.