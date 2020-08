COVID-19 वैक्सीन को लेकर रूस के संपर्क में भारत, जानें स्वास्थ्य मंत्रालय ने और क्या दी जानकारी

भूषण ने कहा कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में प्रति मिलियन टेस्ट बढ़ाना चुनौती है. उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन पर 2.70 प्रतिशत मरीज़, ICU में 1.92 प्रतिशत और वेंटिलेटर पर 0.29 प्रतिशत मरीज़ हैं. कोरोना से देश में अब 58,390 मौतें हुई हैं. जिसमें 69 प्रतिशत पुरुष और 31 प्रतिशत महिलाएं हैं. इनमें से 11 प्रतिशत 26-44 साल के, 36 प्रतिशत 45-60 साल के और 51 प्रतिशत 60 साल से ऊपर के हैं. आज की तारीख में 1524 टेस्टिंग लैब हैं.

एएनआई के मुताबिक, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जहां तक रूस द्वारा विकसित Sputnik-5 वैक्सीन का संबंध है तो भारत और रूस संपर्क में हैं. प्रारंभिक स्तर पर जानकारियां साझा की गई हैं.

As far as Sputnik-5 vaccine (COVID-19 vaccine developed in Russia) is concerned, India and Russia are in communication. Some initial information have been shared: Rajesh Bhushan, Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/QR8givKZJr