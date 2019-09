भारत ने पाकिस्तान के PM इमरान खान को याद दिलाया 'दारा आदमखेल, जानिए कौन सी है यह जगह

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण पर भारत ने जवाब देते हुए दारा आदमखेल की भी याद दिलाई. भारत की ओर से विदेश मंत्रालय की सचिव विदिशा मैत्रा ने कहा कि इमरान खान जो कि कभी क्रिकेटर थे और इस 'जेंटलमैन' खेल पर विश्वास करते थे, उनका भाषण असभ्यता की चरम सीमा तक पहुंच गया है जो कि एकदम दारा आदम खल की बंदूकों की तरह है. दरअसल पाकिस्तान में दारा अदमखल नाम की एक जगह है जो पेशावर से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों से घिरा एक कस्बा है. यह जगह पूरी दुनिया में खतरनाक हथियारों की कालाबाजारी के लिए जाना जाता है. यहां पर क्लाशिनिकोव राइफल तक बनाई जाती है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से काफी कीमत में बेची जाती है.

Vidisha Maitra: For someone who was once a cricketer and believed in the gentleman's game, today's speech bordered on crudeness of the variety that is reminiscent of the guns of Darra Adam Khel. https://t.co/AlnewWHdAc