Republic Day 2020: परेड में नारी शक्ति का हुआ प्रदर्शन, कैप्टन तानिया शेरगिल ने किया सिग्नल कोर्प्स का नेतृत्व

Republic Day 2020: देशभर में रविवार को गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली स्थित राजपथ पर हर साल परेड का आयोजन किया जाता है. गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के 16 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 6 मंत्रालय परेड में हिस्सा ले रहे हैं. 90 मिनट के इस समारोह में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान भी शामिल हुए हैं. यह पहली बार है जब CRPF महिला बाइकर्स की एक टुकड़ी साहसी स्टंट दिखाकर इतिहास बनाएगी. दल का नेतृत्व इंस्पेक्टर सीमा नाग करेंगी, जो चलती मोटरसाइकिल के ऊपर खड़े होकर सलामी देते नजर आएंगी.

इसी बीच कैप्टन तानिया शेरगिल (Captain Tania Shergill) ने परेड में पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया. हालांकि, पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि वह पहली महिला हैं, जो गणतंत्र दिवस पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं लेकिन इससे पहले 70वें गणतंत्र दिवस पर कैप्टन भावना कस्तूरी ने पिछले साल पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया था. कैप्टन भावना कस्तूरी पहली महिला हैं, जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया और कैप्टन तानिया शेरगिल ऐसा करने वाली दूसरी महिला हैं.

बता दें, गणतंत्र दिवस परेड में तानिया शेरगिल ने कोर्प्स ऑफ सिग्नल दस्ते की अगुवाई की.

Delhi: The marching contingent of the Corps of Signals is led by Captain Tanya Shergil, a fourth generation Army Officer. The motto of the Corps is “Teevra Chaukas” #RepublicDay2020pic.twitter.com/fAEJ0k6XkZ