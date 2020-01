Republic Day 2020: देश मना रहा 71वें गणतंत्र दिवस का जश्न, देखिए अलग-अलग राज्यों की तस्वीरें

भारत आज (रविवार) 71वां गणतंत्र दिवस (Republic Day 2020) मना रहा है. देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. सुरक्षा के एहतियातन देश के प्रमुख शहरों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. रविवार होने के बावजूद कई शहरों में आज स्कूल खुले हुए हैं. स्कूलों में झंडारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज सुबह करीब 9:30 बजे नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh), चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां मौजूद रहे.

गणतंत्र दिवस पर इस बार ब्राजील के राष्ट्रपति जायेर बोलसोनारो (Jair Bolsonaro) मुख्य अतिथि हैं. राजपथ पर देश की सांस्कृतिक विरासत, झांकियों के जरिए भारतीय एकता की विविधता की झलक, सैन्य शक्ति और सामाजिक-आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन हुआ. भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) इस समारोह के अध्यक्ष होते हैं. इस बार भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) में शामिल किए गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भव्य सैन्य परेड का हिस्सा रहे.

देश में गणतंत्र दिवस मनाए जाने की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं. आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 17 हजार फीट की ऊंचाई पर झंडारोहण किया.

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने त्रिवेंद्रम में झंडारोहण किया. ओडिशा के भुवनेश्वर में महात्मा गांधी रोड पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत राज्य सरकार के कई मंत्री वहां मौजूद रहे. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में झंडारोहण किया.

