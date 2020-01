Republic Day 2020: गणतंत्र दिवस पर बंद रहेंगी दिल्ली की ये सड़कें और 4 मेट्रो स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

भारत के 71वें गणतंत्र दिवस (Republic Day 2020) को लेकर दिल्ली में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. दशकों पुरानी परंपरा को बदलते हुए इस बार गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम इंडिया गेट से शुरू होने के बजाय विजय चौक से शुरू होगा और लाल किले के मैदान की ओर बढ़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रिपब्लिक डे परेड के लिए राजपथ जाने से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे. यह सुबह 10 बजे शुरू होगा और 90 मिनट तक चलेगा.

9 बजे इंडिया गेट पर आयोजित कार्यक्रम के बाद 9:50 बजे विजय चौक से परेड शुरू होकर राजपथ, सी-हेक्सॉगन, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए लाल किले की ओर बढ़ेगी. गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की वजह से शनिवार और रविवार को यातायात थोड़ा प्रभावित होगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है. पुलिस के अनुसार, विजय चौक से इंडिया गेट जाने वाले रास्ते को शनिवार शाम 6 बजे से परेड पूरी होने तक ब्लॉक कर दिया जाएगा.

पुलिस ने लोगों से दूसरे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है. नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के लिए रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, आईपी फ्लाईओवर, राजघाट जाने वाली सड़क का इस्तेमाल करें. साथ ही मदरसा से लोधी रोड टी-पॉइन्ट, ऑरोबिंदो मार्ग, एम्स चौक, रिंग रोड, धौलाकुआं, वंदे मातरम मार्ग, शंकर रोड, पार्क स्ट्रीट या मंदिर मार्ग ले सकते हैं.

Republic Day Update



Delhi Metro parking facilities will remain closed from 6:00 AM on 25th January till 2:00 PM on 26th January at all metro stations. pic.twitter.com/3Q8i33YU2y