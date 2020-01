Republic Day 2020: PM मोदी, केन्द्रीय मंत्रियों ने देशवासियों को दीं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

आज यानी 26 जनवरी को भारत अपना 71वां गणतंत्र दिवस (India Republic Day) मना रहा है. हर साल की तरह इस बार भी देश की राजधानी दिल्‍ली स्थित राजपथ पर धूमधाम से गणतंत्र दिवस का जश्‍न मनाया जा रहा है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने देशवासियों को ट्वीट करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं.

यह भी पढ़ें: आज का इतिहास: आज ही के दिन भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस (71st Republic Day) की शुभकामनाएं दीं. मोदी ने ट्वीट किया, ''सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई. जय हिंद!'' प्रधानमंत्री के अलावा केन्द्रीय मंत्रियों ने भी सुबह-सुबह देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने ट्वीट किया, ''सभी देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.''

सभी देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Greetings to all Indians on 71st Republic Day. pic.twitter.com/BRn4YB5q0h

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने ट्वीट किया, ''गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षा जगत से जुड़े समस्त लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं. '' सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, ''देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद.'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, ''सभी देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. #गणतंत्रदिवस.''

Greetings and good wishes on the occasion of 71st Republic Day. #RepublicDay#Indian