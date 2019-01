Republic Day Photos: सेना के पराक्रम से खूबसूरत झांकियों तक, यहां देखें गणतंत्र दिवस की LIVE तस्वीरें

Republic Day Live Updates: भारत 70वां गणतंत्र दिवस (70th Republic Day) मना रहा है. दिल्ली के राजपथ पर विभिन्न राज्यों की अलग-अलग और खूबसूरत झांकियां निकाली जा रही हैं. भारतीय जवान अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, जिन्हें देख हर कोई खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा है. महिला सेनानी भी पूरे जोश से अपना शौर्य दिखाने में पीछे नहीं. राष्टपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) तक हर कोई इन मनोरम भारत के रंगों को देख खुशी से फूल नहीं समा रहे हैं. इन झांकियों के साथ-साथ अलग-अलग स्कूलों के छोटे-छोटे बच्चे भी अपने डांस के जरिए भारत को प्यार जताने से पीछे नही दिख रहे हैं.

Republic Day 2019 Shayari: Facebook और WhatsApp पर Status या Messages नहीं, शायरी से दें रिपब्लिक डे की बधाई

यहां देखिए 70वें गणतंत्र दिवस (70th Republic Day) की शानदार झांकियों की दिल को खुश कर देने वाली तस्वीरें...

राजपथ पर गणतंत्र दिवस की झाकियों और परेड को देखने आए लोगों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.

#RepublicDay2019 : Prime Minister Narendra Modi greets crowds at Republic Day parade in Delhi pic.twitter.com/rRl3ZK8jNr — ANI (@ANI) January 26, 2019

पीएम नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सायरिल रामफोसा के साथ फ्लायपास्ट देखते हुए.

PM Narendra Modi and South African President Cyril Ramaphosa witness flypast at Republic Day parade in Delhi pic.twitter.com/XSd1B6Lrgw — ANI (@ANI) January 26, 2019

सूबेदार मेजर रमेश 9 मोटरसाइकल पर सवार 33 जवानों के पीरामीड को लीड करते हुए.

#republicdayindia : 33 people on 9 motorcycles make a human pyramid, Subedar Major Ramesh A leads this formation. pic.twitter.com/mC50FFdTfb — ANI (@ANI) January 26, 2019

राजपथ पर चल रहे गणतंत्र दिवस परेड के दौरान बाइक पर योगा पोज़ करता हुआ जवान.

#republicdayindia : Motorcyclists showcase Yoga display, at Rajpath during Republic Day parade pic.twitter.com/fRWaxXAYtS — ANI (@ANI) January 26, 2019

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के सम्मानित 26 बच्चे, जिनमें से 6 लड़किया हैं.

#republicdayindia 26 children including 6 girls and 20 boys have been honoured with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puruskar 2019 pic.twitter.com/8xxrTEM2OX — ANI (@ANI) January 26, 2019

दिल्ली की झांकी देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनिता केजरीवाल के साथ.

#republicdayindia Tableau of Delhi showcases Gandhiji's association with Delhi and Birla House, which is now known as Gandhi Smriti; Delhi CM Arvind Kejriwal and his wife witness Republic Day parade at Rajpath pic.twitter.com/VEjxEOS0ET — ANI (@ANI) January 26, 2019

कर्नाटक की झांकी.

#republicdayindia Tableau of Karnataka is based on the 39th session of the Indian National Congress held in Belagavi in 1924, which was presided over by Mahatma Gandhi pic.twitter.com/tWsztHczoY — ANI (@ANI) January 26, 2019

जलियावाला बाग थीम पर बनी पंजाब की झांकी.

#republicdayindia : Tableau of Punjab is based on the theme of Jallianwala Bagh massacre pic.twitter.com/qGyOkInRGc — ANI (@ANI) January 26, 2019

अंडमान निकोबार की शानदार झांकी

#RepublicDay2019 : Tableaux of Andaman & Nicobar Islands, Maharashtra and Sikkim pic.twitter.com/fumDqB7xQl — ANI (@ANI) January 26, 2019

बीएसएफ जवान अपना पराक्रम दिखाते हुए.

#republicdayindia : Camel Mounted Band of BSF playing 'Hum Hai Seema Suraksha Bal', at Rajpath pic.twitter.com/u7gdMHcsMU — ANI (@ANI) January 26, 2019

The Veterans tableau-2019, it showcases the theme, 'Veterans: Accelerators in Nation's Growth'. #republicdayindiapic.twitter.com/4vUsUyVzd6 — ANI (@ANI) January 26, 2019