CM अरविंद केजरीवाल बोले- निर्भया के दोषियों को 7 साल बाद हुई फांसी, सिस्टम की खामियों को हम सब मिलकर करेंगे दूर

निर्भया मामले के चारों दोषियों मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को आज सुबह फांसी दे दी गई. इससे बाद हर जगह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दोषियों की फांसी पर कहा कि न्याय मिलने में सात साल लग गए. आज हमें एक प्रण लेना चाहिए कि फिर कभी इस तरह की घटना नहीं होने देंगे. हमने देखा कैसे दोषियों ने हाल ही तक कानून के साथ छेड़छाड़ की. हमारी व्यवस्था (सिस्टम) में कई खामियां है, हमें सिस्टम ठीक करने की जरूरत है.

CM केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा- "सात साल बाद आज निर्भया के दोषियों को फांसी हुई. आज संकल्प लेने का दिन है- कि अब दूसरी निर्भया नहीं होने देंगे. पुलिस, कोर्ट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार - सबको संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर सिस्टम की ख़ामियों को दूर करेंगे और भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे."

इससे पहले, निर्भया के पिता ने भी सिस्टम में खामी की बात कही थी. निर्भया के दोषियों को आज फांसी पर चढ़ाए जाने के बाद उसके पिता बद्रीनाथ ने कहा, "निर्भया को आज न्याय मिला है, समाज में एक संदेश जरूर गया है कि जो अपराध करेगा वह बचेगा नहीं, हमें आगे लड़ने की जरूरत है. सात साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हमें कानून में खामियों का पता चला है. दो चार दिन बाद वकीलों को बुलाकर मीटिंग करेंगे और इस मामले में कहां-कहां कमियां हैं उसका अध्ययन करके उसकी सूची बनाएंगे और सरकार से उन्हें दूर करने का आग्रह करेंगे.

Delhi CM Arvind Kejriwal:It took 7 yrs for justice to be delivered. Today,we've to take a pledge that a similar incident does not happen again. We've seen how the convicts manipulated the law until recently.There are a lot of loopholes in our system, we need to improve the system pic.twitter.com/C5nlrs91k0