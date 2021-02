किसान आंदोलन पर रिहाना के ट्वीट के बाद किसानों के समर्थन में आए बड़े नाम, ग्लोबल मंच पर शुरू हुई बहस

रिहाना के ट्वीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट कर जवाब दिया था. रिहाना के अलावा टीनएज क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस सहित बहुत से लोगों ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया है.

दरअसल, रिहाना ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर एक लेख शेयर कर सवाल किया था कि 'हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं?' इसपर कंगना रनौत ने किसान आंदोलन में शामिल लोगों को 'आतंकवादी' बताते हुए 'कमजोर और टूटे हुए भारत' पर चीन की ओर से कब्जा करने की कोशिश बताया.

No one is talking about it because they are not farmers they are terrorists who are trying to divide India, so that China can take over our vulnerable broken nation and make it a Chinese colony much like USA...

Sit down you fool, we are not selling our nation like you dummies. https://t.co/OIAD5Pa61a — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 2, 2021

वहीं, लेखिका और कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने एक ट्वीट में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए लिखा कि 'यह संयोग नहीं है कि दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र (US) पर पिछले महीने हमला (कैपिटॉल हिंसा) किया गया था. और अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसका शिकार हो रहा है.' उन्होंने आगे लिखा, 'यह सब जुड़ा हुआ है. हम सभी को भारत की ओर से इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैरामिलिट्री ताकतों के इस्तेमाल के खिलाफ आक्रोश में होना चाहिए.'

It's no coincidence that the world's oldest democracy was attacked not even a month ago, and as we speak, the most populous democracy is under assault. This is related. We ALL should be outraged by India's internet shutdowns and paramilitary violence against farmer protesters. https://t.co/yIvCWYQDD1pic.twitter.com/DxWWhkemxW — Meena Harris (@meenaharris) February 2, 2021

हैरिस ने आगे लिखा कि 'सैन्य राष्ट्रवाद अमेरिकी राजनीति में उतनी ही शक्तिशाली ताकत है, जितनी भारत या किसी अन्य देश में. इसे तभी रोका जा सकता है जब लोग खुद यह महसूस कर लेंगे कि फासीवादी सरकारें कहीं जा नहीं रही हैं.'

ग्रेटा थनबर्ग ने भी सोशल मीडिया पर किसानों के लिए समर्थन दिखाया है, वहीं भारत की 9 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगुजम ने भी ट्वीट कर किसानों के लिए समर्थन मांगा है.

You doesn't need 1 million followers to influence the millions. Your one tweet can change the whole world.



SUPPORT OUR FARMERS. ????????#FarmersProtest — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) February 2, 2021

पंजाबी पॉप स्टार जैज़ी बी ने रिहाना, मीना हैरिस और दूसरे कई अन्य लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद कहा है. अमेरिकी मॉडल अमांडा सर्नी ने अपने इंस्टाग्राम पर किसानों के समर्थन में एक पोस्ट लिखा था, जिसके समर्थन में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने भी ट्वीट किया है.

बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन बहुत पड़ाव देख चुका है. पिछले 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिस दौरान हिंसा हुई थी और लगभग 400 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. किसान संगठनों का कहना है कि उस दिन से उनके बहुत से साथी गुमशुदा चल रहे हैं. हिंसा के बाद से पुलिस ने यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है और यहां पर भयंकर तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है. गाजीपुर, सिंघु बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शनस्थलों के किनारे कंटीले तारों, कीलें और कॉन्क्रीट की बैरिकेडिंग किए जाने की तस्वीरें आई थीं. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मंगलवार को कहा कि सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.