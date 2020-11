बिहार में वोटों की गिनती के बीच RJD ने सीएम नीतीश कुमार पर लगाया यह गंभीर आरोप...

इस बीच आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. आरजेडी के प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है, "बिहार को अपनी नई सरकार मिलने वाली है कोई भी इसे रोक नहीं सकता है. सीएम नीतीश कुमार का जाना तय है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करके वोटों की गिनती को धीमा करने के लिए कहलवाना बंद करें. वो सिर्फ अपनी हार को टाल सकते हैं."

Bihar is going to get its own government and nobody can stop it. I request Chief Minister whose exit is confirmed, to stop calling returning officers to slow down the counting of votes. He can only delay his defeat: Manoj Jha, Rashtriya Janata Dal MP#BiharElectionResultspic.twitter.com/6C6RfZwjIa