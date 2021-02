'क्या ये आरक्षण को दरकिनार करने की चाल नहीं?' सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर बहाली पर तेजस्वी ने उठाए सवाल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक ट्वीट पर सवाल उठाते हुए RJD नेता ने उनसे पूछा है कि क्या यह आरक्षण को कमतर करने की कोशिश नहीं है? तेजस्वी ने ट्वीट किया है, "आपको यह बताना चाहिए कि क्या यूपीएससी की चयन प्रक्रिया 'राष्ट्र निर्माण' के लिए 'इच्छुक, प्रेरित और प्रतिभाशाली' उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने में विफल हो रही है या चुनिंदा लोग ज्यादा हैं? क्या यह वंचित वर्गों के लिए दिए गए आरक्षण को दरकिनार और कम करने की एक और चाल नहीं है? आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार!"

You should explain whether UPSC selection procedure is failing to ensure 'willing, motivated & talented' candidates for 'nation building' Or hand-picked ones are more so?

Isn't it another ploy to sideline & reduce reservations for deprived sections? Comments awaited! https://t.co/daI3YgJCuO