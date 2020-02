तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के बचाव के साथ-साथ राहुल गांधी को दी नसीहत, कहा- लाठी डंडों के बजाय...

राहुल गांधी के 'डंडे वाले बय़ान' पर सियासी घमासान जारी है, इस बयान पर बीजेपी जहां आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है तो वहीं कांग्रेस के मित्र दल उन्हें सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को नसीहत दी, साथ ही कांग्रेस का बचाव भी किया. उन्होंने कहा कि हमें चुनाव परिणामों का इंतजार करना चाहिए. सभी जानते हैं कि झारखंड में किसे डंडे का सामना करना पड़ा था. लोगों को हरियाणा में भी कांग्रेस से अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं थी. हालांकि तेजस्वी ने नसीहत देते हुए कहा कि हमें डंडे और लाठी जैसे बयान देने बचना चाहिए और इसके बजाय कलम की बात करनी चाहिए.

RJD's Tejashwi Yadav on Rahul Gandhi: We should wait till poll results. Everyone knows who had to face 'danda' in Jharkhand. People did not expect good results for Congress in Haryana also.We should refrain from making such statements like danda&lathi, talk about 'kalam' instead. pic.twitter.com/916pG6LPLD