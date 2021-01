किसानों के बीच गाज़ीपुर बॉर्डर पर पहुंचे RLD नेता जयंत चौधरी, कहा- 'PM मोदी को चुप्पी तोड़नी होगी'

चौधरी ने कहा कि 'प्रशासन पर कुछ दबाव होना चाहिए लेकिन किसान जगह खाली नहीं करना चाहते हैं. यह मुद्दा संसद में उठना चाहिए. अगर सरकार पीछे हटती है तो वो कमजोर नहीं कहलाएगी, बल्कि इससे उसकी नेतृत्व क्षमता आगे जाएगी. पीएम को इसपर बोलना होगा. उन्हें किसानों का विश्वास जीतना होगा.'

There must be some pressure on admn but farmers don't want to vacate the spot. Issue must be raised in Parliament. If Govt goes on backfoot, it won't show they're weak, it'll take forward their leadership. PM must speak on this. He needs to gain their trust: Jayant Chaudhary, RLD https://t.co/FrBEkyiVlZpic.twitter.com/BkXigiq7bo