एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या मामले में पत्नी अपूर्वा गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने कहा- अकेले गला और मुंह दबाकर मारा

Rohit Shekhar Murder Case: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या के मामले में 9 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने शेखर की पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया है. क्राइम ब्रांच का कहना है कि रोहित के साथ शादीशुदा जिंदगी से अपूर्वा शुक्ला तिवारी खुश नहीं थी. यही वजह है कि अपूर्वा ने रोहित को अकेले गला और मुंह दबाकर मारा. क्राइम ब्रांच का यह भी कहना है कि इस हत्या में कोई और अन्य शामिल नहीं था.

इससे पहले पुलिस की शक की सुई तीन लोगों रोहित की पत्नी, उसके ड्राइवर और नौकर पर थी. पुलिस ने अपूर्वा को गिरफ्तार करने से पहले उससे तीन दिन की पूछताछ की. बता दें, रोहित शेखर की मौत की वजह पहले हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज बताई गई थी. लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शेखर की मौत इन वजहों से नहीं बल्कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई है. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

सूत्रों की मानें तो पुलिस को दिए बयान में पत्नी ने दावा किया था की रात वो शेखर के साथ अंतरंग थी और हो सकता है कि मुंह और गला दबा गया हो. रोहित शेखर हत्याकांड में पुलिस के सामने रोहित शेखर की पत्नी ने जो दावा किया वो चौकानें वाला था. सूत्रों के मानें तो अपूर्वा ने बताया कि 15-16 अप्रैल की रात वो रोहित के कमरे में गई थी. वो रोहित के साथ अंतरंग थी. हो सकता है कि रोहित का गला और मुंह दब गया हो जिससे उसकी मौत हो गई हो.

