तिहाड़ जेल में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को खाने को मिलेंगी ये चीजें...

INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सीबीआई की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P Chidambaram) की जेल में अलग सेल, खाट और अलग बाथरूम की मांगें भी मंज़ूर कर ली गई हैं. चिदंबरम को तिहाड़ के जेल नंबर 7 में रखा गया है. तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि पी चिदंबरम जेल नंबर-7 में रखे जाएंगे. जेल नंबर 7 एक अलग सेल है. उन्होंने बताया कि जेल में उन्हें रोटी, दाल और सब्जी दी जाएगी. साथ ही उन्हें वेस्टर्न टॉयलेट भी उपलब्ध कराया जाएगा. तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम 19 सितंबर तक रहेंगे.

Director General of Tihar Prison Sandeep Goel- P Chidambaram will be kept in Jail no 7 and in a separate cell. Roti, dal and subzi will be given to him. Other things like western toilet which the Court asked will be provided. (file pic) pic.twitter.com/1tvUFYLbLJ