'बादल हमें रडार से बचा सकते हैं' एयर स्ट्राइक पर PM मोदी के बयान पर विपक्ष हमलावर, BJP ने ट्वीट किया डिलीट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने एक इंटरव्यू में कहा कि बालाकोट एयरस्ट्राइक (Balakot Air Strike) के दौरान उन्होंने सुझाव दिया था कि बादल और बारिश होने की वजह से भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के विमान पाकिस्तानी रडार में आने से बच सकते हैं. पीएम मोदी के इस बयान को लेकर एक बहस सी छिड़ गई है, कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग व्यंग्यात्मक तरीके से इस पर टिप्पणी कर रहे हैं.

शनिवार को टीवी चैनल न्यूज नेशन को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कहा, 'मैं दिन भर बहुत व्‍यस्त था. वार मेमोरियल का उद्घाटन था. चुरू में रैली करने गया था. मेरा कार्यक्रम चल रहा था. मैं टीम प्‍लेयर हूं. जिसको काम एसाइन करता हूं वो करता है. यह काम टीम ने किया था. रात को 9 बजे मैंने रिव्‍यू किया, फिर रात को 12 बजे रिव्‍यू किया. हमारे सामने समस्‍या थी कि उस समय मौसम खराब हो गया था. यह बात मैं पहली बार बोल रहा हूं. अचानक एक सुझाव मिला कि डेट बदल दें क्‍या? मैंने कहा कि इस मौसम में हम रडार से बच सकते हैं. मैंने कहा कि आसामान में बादल हैं और बारिश हो रही है. यह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है.'

26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सीमा पार की और पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बम गिराए थे. यह ऑपरेशन पुलवामा में सुरक्षाबलों पर हुए हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद किया गया था.

National security is not something to be trifled with. Such an irresponsible statement from Modi is highly damaging. Somebody like this can't remain India's PM. https://t.co/wK992b1kuJ