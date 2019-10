ट्रेन के नीचे गिरने ही वाला था शख़्स, RPF जवान ने ऐसे बचाई जान, VIDEO देख रुक जाएंगी सांसें

कोयंबटूर के रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपकी सांसें रुक जाएंगी. समाचार एजेंसी ANI ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें आरपीएफ का जवान एक यात्री को चलती ट्रेन के नीचे जाने से बचा लेता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग RPF जवान की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कोयंबटूर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन रवाना हो रही है. ट्रेन की रफ्तार ठीक-ठाक है. इसी बीच एक शख़्स चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन ट्रेन के गेट पर उसका पैर फिसल जाता है और वह ट्रेन के नीचे आने वाला ही होता है.

#WATCH Railway Protection Force (RPF) personnel saved a passenger from slipping under a moving train at Coimbatore railway station earlier today pic.twitter.com/UKCk8vqSCO