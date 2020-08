अमर सिंह (Amar Singh) के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर 11 सितंबर को चुनाव होंगे. चुनाव आयोग (Election Commission)की ओर से यह जानकारी दी गई है. अमर सिंह यूपी से राज्‍यसभा सदस्‍य थे. राज्‍यसभा सदस्‍य के रूप में में उनका कार्यकाल जुलाई 2022 तक था. चुनाव आयोग के अनुसार, उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन 25 अगस्‍त को जारी किया जाएगा और चुनाव 11 सितंबर को होगा.गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता व राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 64 साल की उम्र में एक अगस्‍त को निधन हो गया था. वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. इसी साल मार्च में अपनी किडनी से जुड़ी बीमारी की वजह से सिंगापुर के बड़े अस्पताल में सर्जरी करवाई थी. अमर सिंह की पहचान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर रही.

Election Commission of India to hold by-election to the Council of States from Uttar Pradesh to fill up a vacancy (following the demise of Rajya Sabha MP Amar Singh), on 11th September. pic.twitter.com/R1k5GoHKdC