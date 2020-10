मोहन भागवत बोले- चीन ने की भारतीय सीमा में घुसपैठ, सेना की कार्रवाई से पहली बार घबराया ड्रैगन

दशहरा उत्सव पर संघ मुख्यालय नागपुर में आयोजित वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने नागरिकता संशोधन कानून पर विरोध करने वालों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कुछ लोग इसकी आड़ में साम्प्रदायिकता भड़काना चाहते थे लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण ने इस विषय को ही ढक दिया.

The entire world has witnessed how China is encroaching into India's territory. Everyone is aware of China's expansionist behaviour. China is fighting with many countries-Taiwan, Vietnam, U.S, Japan & India. But India's response has made China nervous: RSS Chief Mohan Bhagwat https://t.co/rqDZtBROlTpic.twitter.com/4MFzkzkV7M