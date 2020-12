आरएसएस विचारक एम जी वैद्य का 97 साल की उम्र में निधन, कोरोना वायरस को दी थी मात

आरएसएस (RSS) के वरिष्ठ विचारक और संगठन के पहले प्रवक्ता माधव गोविंद वैद्य ( MG Vaidya) का शनिवार दोपहर को यहां निधन हो गया।वे 97 वर्ष के थे. उनकी परिवार ने यह जानकारी दी. उनके पोते विष्णु वैद्य ने बताया कि दोपहर 3.35 बजे एक निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ. विष्णु वैद्य ने बताया कि वे कोरोना वायरस (Corona Virus) से संक्रमित हो गए थे लेकिन बाद में ठीक हो गए थे. उनका स्वास्थ्य शुक्रवार को अचानक बिगड़ गया था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली.

Shri M. G. Vaidya, my father breathed his last today at 3.35pm at Nagpur after completing 97 years of active, meaningful and inspiring life. He was a veteran journalist, a Hndutva "Bhashyakar" and active Sangh (RSS) Swayamsevak for 9 decades. pic.twitter.com/Gp6QPMsabW