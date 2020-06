मध्यप्रदेश: दो समुदायों के बीच झड़प में घायल हुए RSS कार्यकर्ता की 13 दिन बाद मौत

13 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद रविवार को रमेश ने इंदौर के अस्पताल में दम तोड़ दिया. उनके शव को सोमवार को दाह संस्कार के लिए खंडवा में उनके गांव लाया गया, लेकिन कुछ देर तक गांववालों ने हत्यारों की गिरफ्तारी, मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया. हालांकि प्रशासन के समझाने पर वो अंतिम संस्कार के लिये तैयार हो गए. एक स्थानीय विश्‍व हिंदू परिषद (VHP) नेता नवनीत अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि रमेश की मौत दो समुदायों के बीच झड़प में नहीं हुई बल्कि वो पूर्व नियोजित भीड़ की हिंसा का शिकार बने. हालांकि पुलिस ने कहा है कि अब तक की जांच में कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है.

A young #RSS worker who was admitted in hospital after the clash between two communities over the trivial issue of goat grazing in Khandwa has died