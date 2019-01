अयोध्या में राम मंदिर पर संघ ने कहा- 2025 तक बनेगा राम मंदिर, तो कांग्रेस बोली- हम सत्ता में आएंगे तभी बनेगा

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के नजदीक आते ही एक ओर जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण (Ram Temple in Ayodhya) की मांग तेज हो रही है, वहीं आरएसएस का मानना है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का काम 2025 तक ही पूरा हो पाएगा. प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान एक कार्यक्रम में संघ में नंबर दो की हैसियत रखने वाले सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि अगर आज से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होता है तो पांच साल में यह पूरा हो जाएगा. वहीं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस की ओर से भी बड़ा बयान आया है. कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी राम मंदिर बनेगा.

RSS नेता बोले- कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के दो-तीन जज हैं अयोध्या मामले में देरी के 'गुनहगार'

समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है, जिसके मुताबिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता भैयाजी जोशी ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर कहा, "हमारी ख्वाहिश है कि राम मंदिर का निर्माण 2025 तक हो जाए. अगर आज राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है, तो पांच साल में पूरा हो जाएगा."

#WATCH: RSS General Secretary Bhaiyyaji Joshi speaks on Ram temple in Ayodhya, says "It is our desire that the Ram mandir gets constructed by 2025. If it begins today construction will be completed in 5 years..." pic.twitter.com/y52K8hj3pu