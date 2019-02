लोकसभा में गूंजा CBI बनाम ममता मामला, 'सीबीआई तोता है' के लगे नारे

कोलकाता में सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच हुए टकराव और उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने पर वार-पलटवार का दौर जारी है. इस मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी. लोकसभा में ममता बनाम सीबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई. टीएमसी के सांसदों ने लोकसभा में 'सीबीआई तोता है' और 'चौकीदार चोर है' के नारे लगाए. पश्चिम बंगाल में हुए इस विवाद के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने भी ममता सरकार का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में सीबीआई द्वारा की गई कार्रवाई की हम निंदा करते हैं. शोर-शराब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस विवाद पर बयान दिया.

राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सीबीआई को काम करने से रोका जा रहा है. ऐसा पहली बार हो रहा है. कि किसी राज्य में सीबीआई को इस तरह से रोका जाए. उन्होंने कि शारदा चिटफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच के आदेश के बाद ही कार्रवाई की गई. पुलिस कमिश्नर को भी कई बार समन भेजा गया था. कई बार समन भेजने पर जब वो पेश नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई हुई. राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि इस मामले की जानकारी लगने के साथ ही मैंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब कर हालात को हल करने के लिए तुरंत कार्रवाई के लिए कहा.

HM Rajnath Singh in Lok Sabha: West Bengal Governor Keshari Nath Tripathi has summoned Chief Secretary and Director General of Police and has asked them to take immediate action to resolve the situation. pic.twitter.com/RK3euu7OSE