Gandhi Jayanti पर गुजरात में बोले PM मोदी, 'ग्रामीण भारत ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित कर लिया है' 

गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) के मौके पर साबरमती रिवरफ्रंट (Sabarmati Riverfront) पर आयोजित 'स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शिरकत की. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने 150 रुपये का सिक्का भी जारी किया. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'आज ग्रामीण भारत के कई गांवों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि 'स्वच्छ भारत मिशन' के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म-प्रेरणा, आत्म-इच्छाशक्ति और सहयोग का इस्तेमाल किया है.'

Prime Minister @narendramodi releases 6 commemorative postal stamps and a commemorative Rs. 150 coins on the occasion of Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary.