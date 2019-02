चीन-रूस के सामने सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, बोलीं- पुलवामा पर जैश के कबूलनामे को भी नहीं माना

भारत और पाकिस्तान के संबंध में तल्खियों के बीच चीन के वुहान में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की आज चीनी और रूसी विदेश मंत्री के साथ बैठक है. इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र किया और अपने चीनी समकक्षी के सामने पुलवामा का मुद्दा उठाया. आरआईसी की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि पुलवामा में वीभत्स आतंकवादी हमला यह याद दिलाता है कि सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी.

भारतीय वायुसेना ने पहली बार पार की LOC, जो कारगिल के दौरान नहीं किया, वो अब कर दिखाया

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि हम सभी पुलवामा में हमारे सुरक्षा बलों पर हाल ही में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बारे में जानते हैं, जिसे जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया और यह पाकिस्तान आधारित और समर्थित आतंकवादी संगठन है. इस आतंकी संगठन को संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों द्वारा गैर कानूनी करार दे दिया जा चुका है. हमने सीआरपीएफ के 40 कर्मियों को खो दिया, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.

EAM Sushma Swaraj: Following the Pulwama terrorist attack instead of taking seriously the calls by international community to act against Jaish-e-Mohammed&other terror groups based in Pakistan, it denied any knowledge of the attack&outrightly dismissed claims by Jaish-e-Mohammed. pic.twitter.com/dBW8Ci3uli