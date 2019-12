विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 'अचानक रद्द' कर दी अमेरिकी सांसदों के साथ बैठक, बताई वजह...

अमेरिका की यात्रा पर गए हुए भारत के विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने उस रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अमेरिकी सांसदों के साथ होने वाली उस बैठक को रद्द कर दिया है, जिसमें कश्मीर में उठाए भारत सरकार के कदमों की अपनी रिपोर्ट में आलोचना करने वाली अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल भी शामिल होने वाली थीं.

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, वाशिंगटन में गुरुवार को विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने कहा, "मुझे नहीं लगता, इसमें (रिपोर्ट में) जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति को सही तरीके से समझा गया है, या इसमें भारत सरकार के कदमों को सही तरीके से बताया गया है... मुझे उनसे मुलाकात करने में कोई रुचि नहीं है..."

