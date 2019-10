सुषमा स्वराज की राह पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, मदद के लिए आया Tweet तो दिया यह जवाब

विदेशों में फंसे भारतीयों की सोशल मीडिया के जरिये मदद करने की विदेश मंत्रालय की परंपरा को जारी रखते हुए कुवैत स्थित भारतीय दूतावास वहां फंसी एक भारतीय महिला को वापस लाने के लिए काम कर रहा है. यह महिला नौकरी दिलाने वाले एजेंटों के झांसे में आकर कुवैत में फंस गई. हालांकि, दूतावास ने फिलहाल उसे एक महिला आश्रय गृह में रखा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने ट्विटर पर मदद की गुहार लगाए जाने पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए महिला को मदद का भरोसा दिलाया.

Ms. Raji John has been safely accommodated in the female shelter by our Embassy @indembkwt. We are working with the local authorities to facilitate her return home. https://t.co/J7XIB3qJnH