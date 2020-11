क्या किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से NH पास करने का भी अधिकार नहीं है? हरियाणा CM से कैप्टन के सवाल

किसानों के दिल्ली कूच पर पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amrinder Singh) ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Haryana CM Manohar Lal Khattar) को आड़े हाथों लिया है और पूछा है कि क्या संविधान दिवस के दिन भी किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग पर से गुजरने की इजाजत नहीं है. उन्होंने कहा है कि यह बिडम्बना है कि किसानों के साथ हरियाणा पुलिस बर्बर कार्रवाई कर रही है. कैप्टन ने ट्वीट किया, "लगभग 2 महीने से किसान बिना किसी समस्या के पंजाब में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. हरियाणा सरकार बल का सहारा लेकर उन्हें क्यों उकसा रही है? क्या किसानों को सार्वजनिक राजमार्ग से शांतिपूर्वक गुजरने का अधिकार नहीं है?"

For nearly 2 months farmers have been protesting peacefully in Punjab without any problem. Why is Haryana govt provoking them by resorting to force? Don't the farmers have the right to pass peacefully through a public highway? @mlkhattarpic.twitter.com/NWyFwqOXEu