CBI ने भ्रष्टाचार मामले में साई निदेशक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया.

सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में गुरुवार को भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के निदेशक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यहां लोदी रोड इलाके में स्थित खेल प्रशासक के कार्यालय में छापे के दौरान गिरफ्तारियां की गईं. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने साई के निदेशक एसके शर्मा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी हरिंदर प्रसाद, सुपरवाइजर ललित जॉली और यूडीसी वीके शर्मा को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा निजी ठेकेदार मंदीप आहूजा और उनके कर्मचारी यूनुस को भी गिरफ्तार किया गया है.

CBI और सुप्रीम कोर्ट के दंगल से संवैधानिक संकट...

आरोप है कि 19 लाख रुपये का बिल लंबित था और इसे मंजूरी प्रदान करने के लिए साई अधिकारी तीन प्रतिशत राशि की मांग कर रहे थे. साई सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के अधिकारी शाम में करीब 5 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित साई मुख्यालय पहुंचे और कथित कर्मचारियों की तलाश एवं पूछताछ के लिए पूरे परिसर को सील कर दिया.

We, as a govt,are committed to a corruption-free India



That's why when we found out corrupt practices by a few officers in @IndiaSports, we gave their info to relevant agencies,who arrested them today



We will continue to have zero tolerance approach towards corruption @PMOIndiapic.twitter.com/R8YuRceS2X