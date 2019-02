पुलवामा हमले को लेकर NIA का बड़ा खुलासा, आतंकी ने इस गाड़ी से दिया था वारदात को अंजाम

पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने नया खुलासा किया है. NIA ने बताया कि 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में इको वैन (Eco Van) का इस्तेमाल हुआ था. जांच एजेंसी ने फॉरेंसिक और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों की मदद से पुलवामा आतंकी हमले में इस्‍तेमाल हुई कार की पहचान की है. NIA ने बताया कि हमले में मारुति इको का इस्तेमाल हुआ था, जिसके मालिक का नाम सज्‍जाद बट्ट है. सज्जाद बट्ट अनंतनाग जिले के बिजबेहरा का रहने वाला है. वह हमले के वक्‍त से ही फरार है. NIA ने रिपोर्टों के हवाले से यह भी कहा कि सज्जाद बट्ट आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हो गया है. एनआईए ने बताया कि सज्‍जाद का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर है, जिसमें वह हथियार लिए दिख रहा है. एनआईए ने वह फोटो भी जारी किया है.

NIA investigators, with support of forensic & automobile experts have been able to identify the vehicle used in #PulwamaAttack. The vehicle is a Maruti Ecco, the owner is a man named Sajjad Bhat, resident of Bijbehara, District Anantnag who has been evading arrest since then. pic.twitter.com/TkNJUnKpAw