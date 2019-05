सैम पित्रोदा ने बयान पर मांगी माफी, सफाई दी- हिंदी नहीं आने के कारण हो गई गड़बड़

सन 1984 के सिख दंगों (Sikh Riots) को लेकर कांग्रेस (Congress) के नेता सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) के बयान पर बवाल मचने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है. पित्रोदा ने कहा है कि उनकी हिंदी खराब है. उन्होंने सफाई दी है कि वे 'जो हुआ वह बुरा हुआ' कहना चाहते थे. 'बुरा हुआ' का वे दिमाग में अनुवाद नहीं कर पाए. इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया.

सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) ने कहा कि बीजेपी (BJP) सरकार ने क्या किया और क्या दिया? इस मुद्दे पर चर्चा करने को अन्य कई मुद्दे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया. पित्रोदा ने कहा कि 'मैं माफी मांगता हूं. इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया.' पित्रोदा के सफाई देने से पहले कांग्रेस (Congress) ने भी अपनी ओर से इस मुद्दे पर सफाई दे दी है.

Sam Pitroda, Congress: What I meant was move on. We have other issues to discuss as to what BJP govt did and what it delivered. I feel sorry that my remark was misrepresented, I apologise. This has been blown out of proportion. https://t.co/PV5Im5hzce