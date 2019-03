'जूताकांड' पर बोले अखिलेश यादव- जब PM घर में घुसकर मारने और CM ठोकने की बात करेंगे तो यह होना ही था

समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राफेल फाइल चोरी और संत कबीरनगर में सांसद-विधायक के बीच मारपीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है.अखिलेश यादव ने ट्वीट किया ''अब सत्ताधारी कह रहे हैं कि राफेल की फाइल चोरी हो गयी, पहले माफ़ी मांगी कोर्ट में व्याकरण पर फिर शर्मिंदा हुए भाजपा के सांसद-विधायक जी के जूते के आचरण पर.'' उन्होंने कहा, ''भाजपा का कार्यकर्ता अपने नेताओं से पूछ रहा है क्या यही मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता को भला हम क्या मुँह दिखाएंगे. संत कबीरनगर में सांसद और विधायक के बीच हुए 'जूताकांड' पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं- घर में घुसकर मारूंगा और मुख्यमंत्री एक कदम आगे जाकर ठोकने की बात करते हैं, जब पीएम और सीएम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे लोकतंत्र में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, तब ऐसी घटनाएं होती हैं.

Akhilesh Yadav on brawl between BJP MP & BJP MLA in Sant Kabir Nagar: When the country's PM says 'ghar main ghus ke maroonga', and the CM goes one step ahead and says 'thoko.' When the PM and the CM use such language that shouldn't be used in a democracy; that's what will happen. pic.twitter.com/6FLkRW1iUj